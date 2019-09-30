فيديوجراف| شروط استخراج رخصة قيادة طبقا لـ قانون المرور الجديد

يعتبر قانون المرور الجديد، من التشريعات المهمة، حيث يستهدف ردع المُخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.



وضع قانون المرور الجديد، شروطًا جديدة، لاستخراج رخصة قيادة للسيارة.



نستعرض من خلال الفيديوجراف التالي أهم الشروط الواجب توافرها لاستخراج رخصة القيادة .