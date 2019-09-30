تعرف على حكام مباراتى الأهلي والزمالك في الجولة الثانية بـ الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور، أسماء حكام المباريات المتبقية من الجولة الثانية للدورى الممتاز لموسم 2019 /2020، والتى جاءت كالآتى:
الاتحاد والجونة: محمود عاشور ويعاونه خالد رمضان ومحمد فاروق وهشام الفلال حكما رابعا.
الإسماعيلى والمصرى: جهاد جريشة ويعاونه هانى العراقى والسيد نافع وصبحى العمراوى حكما رابعا.
الأهلى والإنتاج الحربى: محمد الصباحى ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل.. محمد سلامة ميدو حكما رابعا.
طنطا وبيراميدز: طارق سامى ويعاونه محمد عزازى ومصطفى حسين ونادر قمر الدولة حكما رابعا.
المقاصة والزمالك: محمد عادل ويعاونه محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفى وعبد العزيز السيد حكما رابعا.
الاتحاد والجونة: محمود عاشور ويعاونه خالد رمضان ومحمد فاروق وهشام الفلال حكما رابعا.
الإسماعيلى والمصرى: جهاد جريشة ويعاونه هانى العراقى والسيد نافع وصبحى العمراوى حكما رابعا.
الأهلى والإنتاج الحربى: محمد الصباحى ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل.. محمد سلامة ميدو حكما رابعا.
طنطا وبيراميدز: طارق سامى ويعاونه محمد عزازى ومصطفى حسين ونادر قمر الدولة حكما رابعا.
المقاصة والزمالك: محمد عادل ويعاونه محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفى وعبد العزيز السيد حكما رابعا.