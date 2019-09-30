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رياضة

تعرف على حكام مباراتى الأهلي والزمالك في الجولة الثانية بـ الدوري

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:41 ص
جهاد جريشة
جهاد جريشة
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عمرو الحلوانى
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور، أسماء حكام المباريات المتبقية من الجولة الثانية للدورى الممتاز لموسم 2019 /2020، والتى جاءت كالآتى:

الاتحاد والجونة: محمود عاشور ويعاونه خالد رمضان ومحمد فاروق وهشام الفلال حكما رابعا.

الإسماعيلى والمصرى: جهاد جريشة ويعاونه هانى العراقى والسيد نافع وصبحى العمراوى حكما رابعا.

الأهلى والإنتاج الحربى: محمد الصباحى ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل.. محمد سلامة ميدو حكما رابعا.

طنطا وبيراميدز: طارق سامى ويعاونه محمد عزازى ومصطفى حسين ونادر قمر الدولة حكما رابعا.

المقاصة والزمالك: محمد عادل ويعاونه محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفى وعبد العزيز السيد حكما رابعا.

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