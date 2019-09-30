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فن

بعد لقائه نانسي عجرم.. الشيف بوراك مع يارا في منزلها

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:41 م
الشيف بوراك - يارا
الشيف بوراك - يارا
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سعيد فراج
نشرت الفنانة اللبنانية يارا، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت بصحبة الشيف بوراك، وذلك في جلسة جمعت بينهما في العاصمة بيروت، بعدما التقى الأخير بالفنانة نانسي عجرم في بيتها. 

وعلقت يارا على صورتها مع بوراك، قائلة "وصبحيّه لنصبّح عليكم بمفاجأة🙋‍♀ وفجأة شوفوا مين فاجأني ونوّرني بزياره عندي بالبيت .. أحلى وأهضم وأقوى .. والله محتارة شو إطبخلو على الغدا🙄 مش عارفه شو بس بدّي إبهروووووووووو شو بتقترحوا ممكن اطبخلو؟؟ .. شكرًا "شيف بوراك" لزيارتك🤗 نوّرتني وأسعدتني". 

كان آخر أعمال يارا الفنية هو كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

كليب "شو بدو" لـ "يارا"، من إخراج: ريكا ساركس، ومن كلمات: أحمد مادي، وألحان طارق أبو جود، وتوزيع موسيقي: عمر الصباغ.
بعد لقائه نانسي عجرم.. الشيف بوراك مع يارا في منزلها
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