Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أغنية ما أسامح لـ أصالة تحصد 2.5 مليون مشاهدة على يوتيوب

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:56 م
أصالة
أصالة
Advertisements
سعيد فراج
حصدت أغنية "ما أسامح" للفنانة أصالة نصري، 2مليون 500 ألف مشاهدة، بعد طرحها منتصف سبتمبر الماضي على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "ما أسامح" لـ أصالة، من كلمات: محمد الكبير، ألحان: أنا، توزيع: عمرو عبد الفتاح، مكساج: منتظر الزاير، كتابة وتريات: عمرو عبد الفتاح، تنفيذ وتريات: حسن سعيد، جيتار: شريف فهمى، اكورديون: محمد سعيد، ناى: احمد خيري، قانون: محمود عامر، تم التسجيل باستديو: صوت الحب، مهندس صوت: محمود عزت، إشراف عام: محمد حنفي.

يأتي ذلك، بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك"، الذي تضمن 10 أغان، هم "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

كانت أصالة نصري طرحت 3 أغان بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أغنية جابوا سيرته لـ أصالة تحقق 8.6 مليون مشاهدة..فيديو

أصالة تحصد 150 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرح ما أسامح.. فيديو

خلال 3 أيام .. أصالة تكسر حاجز المليون مشاهدة بـ ما أسامح .. فيديو

أغنية جابوا سيرته لـ أصالة تتخطى 11 مليون مشاهدة.. فيديو

أغنية جابوا سيرته لـ أصالة تتخطى 12 مليون مشاهدة.. فيديو

أغنية جابوا سيرته لـ أصالة تتخطى 12.5 مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

شطة: كنت أتمنى تدخل هذا الرجل لحل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. تعرف عليه

12 شرطا للحصول على تأشيرة سياحة السعودية لغير الـ 49 دولة.. تعرف على التفاصيل

اغتصاب جنة يضع وسائل الإعلام في ورطة.. الأعلى للإعلام يفتح تحقيقا

كهربا ينضم إلى صفوف الأهلي وجيرالدو أول الراحلين

هل تجوز الصلاة عند سماع الأذان مباشرة .. الإفتاء تجيب وتوضح فضل ترديده

دنيا سمير غانم تلبي طلب مذيعة من ذوى القدرات الخاصة .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور

شفاف ومشغول بالورود.. منة فضالي تتألق بالفستان الأبيض