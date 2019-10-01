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حوادث

ضبط حرنكش وشارون بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة بالقليوبية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:29 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط عاطلين وشهرتهما " حرنكش " و" شارون " وبحوزتهما مواد وأقراص مخدرة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط محمود ف م وشهرته " محمود حرنكش " عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلي و 3 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش المخدر تزن 130 جراما ومبلغ 90 جنيها وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط أحمد ع ع وشهرته " شارون " عاطل ومقيم منشية عبدالمنعم رياض – دائرة القسم وبحوزته ( 147 ) قرص مخدر وسيجارة مشتعلة من مخدر الحشيش ومبلغ 45 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه وتولت النيابة التحقيق.
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