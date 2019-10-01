آخر تطورات أزمة عدم إذاعة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري

تمسك مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الشركة الراعية من الموسم الماضى من أجل التراجع عن قرار عدم إذاعة مباراة الفريق أمام الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز.



وطالب مسئولو المقاصة بضرورة حسم ملف المستحقات المتأخرة لدى الشركة الراعية قبل مباراة الزمالك من أجل إذاعتها .



وقال مصدر بالمقاصة فى تصريحات "صدى البلد " إن ناديه له مستحقات كبيرة لدى الشركة الراعية ويجب تسديدها من أجل مساعدة الفريق فى الترتيب للمرحلة المقبلة مشيرا إلى أنه فى حال سداد مستحقات المقاصة سيتم إذاعة المباراة بشكل طبيعى مشيرا إلى أن فريقه له مستحقاته متأخرة كبيرة لدي الشركة الراعية من الموسم الماضي، ولم يحصل النادي علي أي جزء من مستحقات الموسم الجديد.



وأضاف أن مجلس المقاصة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ على مستحقاته للموسم الجديد.