ريال مدريد يواصل التعثر ويتعادل بشق الأنفس مع كلوب بروج في دوري الأبطال

انتهت مباراة فريقي ريال مدريد الإسباني، وضيفه كلوب بروج البلجيكي ، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما ، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.



افتتح النيجيري إيمانيول دينيس التسجيل في الدقيقة 9 بعد خطأ دفاعي في صفوف ريال مدريد، ليعود نفس اللاعب في الدقيقة 40 بسبب خطأ دفاعي مشترك بين خطي الوسط والدفاع ، لينتهي الشوط الأول بتقدم كلوب بروج على ريال مدريد بهدفين نظيفين.



وفي الشوط الثاني ، دخل ريال مدريد الملعب بروح مغايرة تمامًا ، ليسجل سيرجيو راموس الهدف الأول في الدقيقة 55 ، برأسية رائعة ، بعد عرضية من زميله كريم بنزيما.



وقبل المباراة بخمس دقائق ، وبرأسية أيضًا ، عادل البرازيلي كاسميرو النتيجة لريال مدريد بعد عرضية رائعة من الألماني توني كروس.



يذكر أن كلوب بروج أكمل المباراة بـ 10 لاعبين ، بعد طرد فورمير قائد الفريق في الدقيقة 84 .



وبتلك النتيجة ، تحصل ريال مدريد على نقطته الأولى في البطولة ، ليستمر في المركز الرابع والأخير، ووصل نادي كلوب بروج للنقطة الثانية في المركز الثاني.