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رياضة

هجوم ناري من مرتضى منصور على المرأة الحديدية بـ الكاف

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:50 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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نور عادل
هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، السنغالية فاطمة سامورا السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والملقبة بالمرأة الحديدية، والتي تم تعيينها مؤخرًا سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل مؤقت، خلال الفترة بين شهر أغسطس الماضي حتى يناير المقبل من عام 2020، للتدقيق ومراجعة كل أنشطة الاتحاد الإفريقي ماليًا وإداريًا.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" الذي يبث عبر قناة الحدث الفضائية: "‏‏عيسى حياتو عايز ينتقم من مصر عشان أحمد أحمد كسبه في انتخابات الاتحاد الإفريقي".

وتابع: "فاطمة سامورا محسوبة على حياتو، وبقولها متصفيش حسابتك مع مصر اللي الزمالك بيمثلها".

وينتظر الزمالك قرار الاتحاد الإفريقي، بشأن أزمة مباراته مع جينيراسيون فوت في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي رفض الفريق السنغالي خوضها على ملعب برج العرب يوم الأحد الماضي، في ظل عدم اعترافه بنقل المباراة من القاهرة إلى الإسكندرية.
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