أمر تكليف يبدأ أولى لياليه بالفيوم.. غدا

قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح ان العرض المسرحي "أمر تكليف" من إنتاج الفرقة، يقدم عروضه ابتداء من غد الجمعة الموافق ٤ أكتوبر على مسرح قصر ثقافة الفيوم بمحافظة الفيوم في تمام الثامنة مساء بالمجان، وذلك حتى ١٠ أكتوبر الجاري، في أولى محطات جولة العرض الجديدة والتي تتضمن أيضا محافظتي المنيا وبني سويف، في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠.



وتنظم جولة العرض الجديدة شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث، في إطار مبادرة مسرح المواجهة والتجوال التي أطلقتها وزيره الثقافة وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، محافظة الفيوم، ادارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة.



يذكر أن عرض "أمر تكليف" قام بعدة جولات بعدد من المحافظات منها سوهاج، بورسعيد، أسوان، الأقصر، وحقق خلالها اقبالا جماهيريا كبيرا، و هي المرة الأولى التي يقدم فيها العرض بمحافظة الفيوم.



"أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي ومحمد يوسف، بطولة عزة لبيب ،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.