Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أمر تكليف يبدأ أولى لياليه بالفيوم.. غدا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:24 م
أمر تكليف
أمر تكليف
Advertisements
سعيد فراج
قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح ان العرض المسرحي "أمر تكليف" من إنتاج الفرقة، يقدم عروضه ابتداء من غد الجمعة الموافق ٤ أكتوبر على مسرح قصر ثقافة الفيوم بمحافظة الفيوم في تمام الثامنة مساء بالمجان، وذلك حتى ١٠ أكتوبر الجاري، في أولى محطات جولة العرض الجديدة والتي تتضمن أيضا محافظتي المنيا وبني سويف، في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وتنظم جولة العرض الجديدة شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث، في إطار مبادرة مسرح المواجهة والتجوال التي أطلقتها وزيره الثقافة وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، محافظة الفيوم، ادارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن عرض "أمر تكليف" قام بعدة جولات بعدد من المحافظات منها سوهاج، بورسعيد، أسوان، الأقصر، وحقق خلالها اقبالا جماهيريا كبيرا، و هي المرة الأولى التي يقدم فيها العرض بمحافظة الفيوم.

"أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي ومحمد يوسف، بطولة عزة لبيب ،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمر تكليف يبدأ أول العروض في سوهاج.. غدا

رفع لافتة كامل العدد.. اختتام عرض أمر تكليف فى ثقافة سوهاج اليوم

أمر تكليف يختتم عروضه بسوهاج اليوم

ترشيحاتنا

بعد 38 سنة من الإهمال.. استراحة بطل الحرب والسلام بوادي الراحة متحفا في ذكري نصر أكتوبر

مفاجأة سارة.. الكاف يدعو الزمالك لحضور قرعة دوري أبطال أفريقيا

الحلاوة عندكو بالوراثة.. حفيدة نادية لطفى تشعل مواقع التواصل الاجتماعى.. شاهد

بينها الحديد والأسمنت والسيراميك.. الحكومة تعلن خفض أسعار الغاز لـ 5 صناعات إلى 5.5 و 6 دولارات

لتجنب الوفاة.. كم عدد ساعات النوم المثالية في اليوم

يحول جسمك لماكينة حرق.. ريجيم يخلصك من 5 كيلوجرامات فى أسبوع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 60 جنيها.. مبادرات الخير في قنا تزلزل عرش اللحوم

الرئيس يضع أكاليل الزهور علي النصب التذكارى للجندي المجهول.. صور

دوللي شاهين في صدى البلد للحديث عن إطلالاتها الجريئة وأغنياتها وحب حياتها