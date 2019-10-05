Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أجايي يقود هجوم الأهلي أمام أسوان في الدوري الممتاز

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:06 م
جونيور أجاي
جونيور أجاي
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أسوان المقررة الثالثة عصر اليوم على استاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر ابراهيم، وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: شريف إكرامي ورامي ربيعة ووليد أزارو ووليد سليمان وحسام عاشور وصلاح محسن و أحمد فتحي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر

تشكيلة الاهلي.. اجاي يقود الفريق أمام الإنتاج الحربي.. وأزارو احتياطيا

فايلر يستبعد 3 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الإنتاج بالدورى

تركيز وسيطرة.. ماذا يحضر رينيه فايلر مدرب الأهلى أمام أسوان بالدوري

سمير عدلي ينهي إجراءات رحلة الأهلي إلى أسوان

ترشيحاتنا

أيمن نصري:هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية تجندان شباب الإخوان للهجوم على مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

استحالة يكونوا بشر.. زوجان قتلا 20 سيدة وألقوا قلوبهن للكلاب

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في كل ركعات الصلاة.. تعرف على رأي العلماء

خالد جلال : هذا اللاعب وراء خسارة الزمالك لقب الدوري الموسم الماضي .. فيديو

هل يجوز للزوج أن يتحكم في مال زوجته؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تونس تتنخب برلمانها.. مراقبة: العملية الانتخابية في القاهرة تسير بشكل مثالي دون ملاحظات

نانسي عجرم وأحلام تتألقان بإطلالات من ديور.. أيهما أجمل ؟

عمرو دياب يتألق في حفله بالأردن .. صور