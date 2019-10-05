أجايي يقود هجوم الأهلي أمام أسوان في الدوري الممتاز

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أسوان المقررة الثالثة عصر اليوم على استاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.





وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر ابراهيم، وعلي معلول ومحمد هاني.





خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.





خط الهجوم: جونيور أجايي.



