غدًا.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لمناهضة التعذيب بمشاركة 18 دولة عربية

تنطلق غدًا أعمال المؤتمر الدولي حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب" الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع كل من المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يومي 8 9 أكتوبر 2019 بالقاهرة.



يشارك في أعمال المؤتمر 18 دولة عربية و لفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، ومراقبين دوليين، وأساتذة القانون، والإعلاميين.



يهدف المؤتمر الوقوف على الفجوات والتحديات التي تعوق الجهود المبذولة لمكافحة جرائم التعذيب وسوء المعاملة في البلدان العربية، وخاصة في سياق التشريعات وضمانات الحماية القانونية، والتوصل لمقترحات عملية لتعزيز جهود التصدي لهذه الانتهاكات.