Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

غدًا.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لمناهضة التعذيب بمشاركة 18 دولة عربية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:56 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
تنطلق غدًا أعمال المؤتمر الدولي حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب" الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع كل من المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يومي 8 9 أكتوبر 2019 بالقاهرة.

يشارك في أعمال المؤتمر 18 دولة عربية و لفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، ومراقبين دوليين، وأساتذة القانون، والإعلاميين.

يهدف المؤتمر الوقوف على الفجوات والتحديات التي تعوق الجهود المبذولة لمكافحة جرائم التعذيب وسوء المعاملة في البلدان العربية، وخاصة في سياق التشريعات وضمانات الحماية القانونية، والتوصل لمقترحات عملية لتعزيز جهود التصدي لهذه الانتهاكات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي لحقوق الإنسان ينظم مؤتمراً إقليمياً حول تشريعات مناهضة التعذيب

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. جد الطفلة جنة يطالب بإعدام الجدة القاتلة .. تجديد حبس الضابط المتهم بالتعدي على محامي الغربية

بالأحمر النارى.. هكذا احتفلت ريم البارودى بعيد ميلادها

أسعار اللحوم اليوم.. 4 أسباب وراء الانخفاض ومفاجأة خلال 4 شهور

طريقة اقتصادية لعمل عجة الطعمية بالمنزل بمذاق لا يقاوم

شاهد.. انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لأجل أردوغان

حاولت قتل أمها و في المحاكمة حدثت المفاجأة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب حيلة لتهريب المخدرات.. السر في فيونكة الشعر.. شاهد

أخرهن حنان مطاوع وجنات.. نجمات فقدن الوزن بعد أيام من الولادة

على البحر..راندا البحيرى تودع الصيف بفستان أبيض