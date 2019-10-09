Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مفاجأة.. برلماني يطالب باستبعاد غير المستحقين من الدعم في هذه الحالة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
بطاقة التموين
بطاقة التموين
Advertisements
حسن رضوان
قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن وزارة التموين كان لابد أن تقوم بعمل دراسة كاملة لتجنب استبعاد أي مواطن بسيط من بطاقات التموين، لافتًا إلى أن هناك جوانب كبيرة لم تراعي في المعايير السابقة التي وضعتها الوزارة.

وأضاف "السيد " في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الجوانب، أن هناك فئة من المواطنين يعتمدون على عداد كهربائي واحد فقط داخل المنزل ، لعدم قدرتهم على التقديم على عدادات أخرى داخل المنزل، واستبعاد الأسرة من التموين لهذا الأمر غير صحيح ويؤدي وقوع ظلم كبير على أسر كثيرة من الشعب.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى ضرورة اعتماد معيار الدخل فقط لاستبعاد الغير مستحقين من التموين على أن يكون دخل المواطن لاستبعاده 15 ألف جنيه شهريًا.

يأتي ذلك بعد أن أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستقوم بمراجعة جميع المعايير والقواعد المتعلقة باستبعاد غير المستحقين من التموين، قائلا: "القواعد الحالية أى حد فكر فيها يقول إنها طبيعية ولكننا سنراجع جميع المعايير".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مخصصات التموين تمت إثارة العديد من النقاشات حولها، وبوضوح شديد الدولة لم تخفض مخصصات التموين، فالأرقام زادت من 35 مليارا عام 2014 إلى 89 مليارا فى هذا العام وكانت 86 مليارا العام الماضى.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "كل الناس بتقول إن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، لذلك كان لابد من تحديد المستحق من غير المستحق، وعملنا ميكنة لكل البطاقات، ومع بدء عملية الميكنة وجدنا أن هناك العديد من البطاقات مكررة وفيها أرقام قومية ومستفيدون غير موجودين".

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "كان هناك 81 مليون مواطن يستفيدون من الخبز، و67 مليون مواطن من السلع التموينية، وكانت تصرف لهم مخصصات مالية، ومع عملية التنقية والاستهداف أصبح هناك الآن 70 مليون مواطن يصرفون الخبز و63 مليون مواطن فى التموين".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه "من الطبيعى مع تطبيق نظام جديد أن يتم حذف بعض الناس، وقمنا باستقبال التظلمات، وبلغ إجمالى من تمت إعادتهم بسبب التظمات 1.8 مليون مواطن"، لافتا إلى أنه فى الفترة الحالية اتخذت الحكومة قرارا جديدا بإبلاغ من سيتم حذفه قبلها بشهر، على أن يتم البت فى تظلمه خلال أسبوعين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات يمتلك تكييفا و2 و3، ووجدنا بعض البيوت فى الريف يوجد بها عداد لبيت كامل وبه أكثر من شخص، وتمت إعادة من تم حذفهم مرة أخرى، فالهدف من التنقية هو وصول الدعم لمستحقيه حتى نتمكن من إضافة مواليد جدد".

وتابع رئيس مجلس الوزراء :"لدينا برنامجان للدعم النقدى، هما معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، وحتى نصل للأسر المستحقة فى الضمان، تم عمل ميكنة معاش الضمان ووجدنا أسرا تصرف الضمان من 30 سنة، ومن كان يستحق توفى وأبناؤه تزوجوا ويصرفون المعاش رغم أن ظروفهم تحسنت، لذلك كان لابد من تنقية ليس من أجل توفير الفلوس ولكن كى ندخل أسرا جديدة، وهو ما تم بالفعل بإضافة 100 ألف أسرة جديدة".
Advertisements

ترشيحاتنا

خلي بالك.. النوم بهذا الشكل يضر بحياتك الجنسية

شاهد.. أول إطلالة لجاستن بيبر وهايلي بالدوين في حفل زفافهم

علاقة غرامية أدت إلى الموت.. إعدام مواطن مصري في الأردن

لا يوجد سبب للتأجيل.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك بخصوص موعد مباراة القمة أمام الأهلى

حكم من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة هل عليه سجود السهو؟.. الإفتاء تجيب

برلماني يفجر مفاجأة مدوية عن معايير الحكومة لاستبعاد غير المستحقين من الدعم

Advertisements

وفاة طلعت زكريا.. تفاصيل المرض المفاجئ.. وفنانون ماتوا بنفس السبب

بسبب عروسه وصديقه .. عريس يواجه أسوأ مفاجأة ممكنة يوم الزفاف

سأنسحب من الدوري.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

أعداء مصر.. فرحة عارمة تسيطر على محمد ناصر ومعتز مطر.. اعرف السبب.. فيديو

الجنايني حسم الأمر.. مصير الزمالك حال تنفيذ تهديد مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري

لن يلمس الكرة إلا بعد الاعتذار .. الأهلي يرفض مطالب حسين السيد

شاهد.. كيف نعى عادل إمام الراحل طلعت زكريا

قرار نارى من مرتضى منصور.. تفاصيل قرار كاف حول إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

أول رد رسمي من جينيراسيون السنغالي على إعادة مباراته مع الزمالك

أول تعليق من مرتضى منصور على إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

جلسة كشف الحساب داخل البرلمان.. معايير جديدة للاستبعاد من التموين.. وتعهد بزيادة الأجور والمعاشات

مجاملة فجة .. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفرض شروطا جديدة لمواجهة جينيراسيون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول إطلالة لجاستن بيبر وهايلي بالدوين في حفل زفافهم

تعرف على جوائز مهرجان مالمو للسينما العربية ..صور

شاهد .. استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة جنوب إفريقيا