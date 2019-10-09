وكالة: وساطة باكستانية للمصالحة بين السعودية وإيران

زعمت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، سيتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران، بناء على طلب سعودي، ليكون وسيطًا جديدًا على خط الخلاف بين طهران والرياض.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني سيسعى خلال هذه الزيارة الى تمهيد أرضية مناسبة لتخفيض حدة التوتر بين ايران والسعودية.

وقالت "مهر" إن عمران خان سيقترح لدى وصوله الى ايران على كبار المسؤولين الإيرانيين، مبادرته الجديدة في هذا الصدد.

وتقول المملكة العربية السعودية إن إيران تقف وراء عمليات الاستهداف للمنشآت النفطية داخل الأراضي السعودية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال دعمها للحوثيين في اليمن.

