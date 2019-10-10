مواعيد مباريات اليوم الخميس 10-10-2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الخميس 10-10-2019 العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:



مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020 :



سلوفاكيا X ويلز - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2



هولندا X إيرلندا الشمالية - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1



روسيا X إسكوتلندا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 6



لاتفيا X بولندا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 7



مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 :



السعودية X سنغافورة - 6:00 مساءً - KSA Sport 1 HD



الأردن X الكويت - 6:00 مساءً - Kuwait Sport



الإمارات X إندونيسيا - 6:00 مساءً - AD Dhabi Sports 1



بنجلادش X قطر - 3:00 عصرا - beIN SPORTS HD 1



عمان X أفغانستان - 5:00 عصرا - beIN SPORTS HD



أستراليا X النيبال - 11:00 مساءا - beIN SPORTS HD



مواعيد مباريات ودية :



الجزائر X الكونغو - 7:45 مساءا - beIN SPORTS HD



البرازيل X السنغال - 12:00 مساءا - beIN SPORTS HD















