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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 10-10-2019 والقنوات الناقلة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:25 ص
منتخب السعودية
منتخب السعودية
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ياسمين تيسير
تقام اليوم، الخميس 10-10-2019 العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020 :

سلوفاكيا X ويلز - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2

هولندا X إيرلندا الشمالية - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1

روسيا X إسكوتلندا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 6

لاتفيا X بولندا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 7

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 :

السعودية X سنغافورة - 6:00 مساءً - KSA Sport 1 HD

الأردن X الكويت - 6:00 مساءً - Kuwait Sport

الإمارات X إندونيسيا - 6:00 مساءً - AD Dhabi Sports 1

بنجلادش X قطر - 3:00 عصرا - beIN SPORTS HD 1

عمان X أفغانستان - 5:00 عصرا - beIN SPORTS HD

أستراليا X النيبال - 11:00 مساءا - beIN SPORTS HD

مواعيد مباريات ودية :

الجزائر X الكونغو - 7:45 مساءا - beIN SPORTS HD

البرازيل X السنغال - 12:00 مساءا - beIN SPORTS HD







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