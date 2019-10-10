مواعيد مباريات اليوم الخميس 10-10-2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الخميس 10-10-2019 العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020 :
سلوفاكيا X ويلز - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2
هولندا X إيرلندا الشمالية - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1
روسيا X إسكوتلندا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 6
لاتفيا X بولندا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 7
مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 :
السعودية X سنغافورة - 6:00 مساءً - KSA Sport 1 HD
الأردن X الكويت - 6:00 مساءً - Kuwait Sport
الإمارات X إندونيسيا - 6:00 مساءً - AD Dhabi Sports 1
بنجلادش X قطر - 3:00 عصرا - beIN SPORTS HD 1
عمان X أفغانستان - 5:00 عصرا - beIN SPORTS HD
أستراليا X النيبال - 11:00 مساءا - beIN SPORTS HD
مواعيد مباريات ودية :
الجزائر X الكونغو - 7:45 مساءا - beIN SPORTS HD
البرازيل X السنغال - 12:00 مساءا - beIN SPORTS HD
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020 :
سلوفاكيا X ويلز - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2
هولندا X إيرلندا الشمالية - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1
روسيا X إسكوتلندا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 6
لاتفيا X بولندا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 7
مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 :
السعودية X سنغافورة - 6:00 مساءً - KSA Sport 1 HD
الأردن X الكويت - 6:00 مساءً - Kuwait Sport
الإمارات X إندونيسيا - 6:00 مساءً - AD Dhabi Sports 1
بنجلادش X قطر - 3:00 عصرا - beIN SPORTS HD 1
عمان X أفغانستان - 5:00 عصرا - beIN SPORTS HD
أستراليا X النيبال - 11:00 مساءا - beIN SPORTS HD
مواعيد مباريات ودية :
الجزائر X الكونغو - 7:45 مساءا - beIN SPORTS HD
البرازيل X السنغال - 12:00 مساءا - beIN SPORTS HD