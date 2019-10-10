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أخبار العالم

بعد عدوانها على سوريا.. السندات السيادية التركية تهبط بأكبر وتيرة منذ 7 أشهر

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:44 م
السندات السيادية
السندات السيادية التركية تهبط بأكبر وتيرة
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سمر صالح
انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم، الخميس في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق إزاء رد الفعل الدولي حيال عملية برية شنتها القوات التركية في المناطق الكردية خلال الليل.

وتراجعت الليرة إلى 5.88 مقابل الدولار مقارنة مع مستوى إغلاق عند 5.8740 في اليوم السابق، وهبطت الليرة 0.5 %.

وتتعرض الليرة لضغوط منذ أعلن البيت الأبيض عن انسحاب قوات أمريكية من المنطقة السورية قرب الحدود مع تركيا.

ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن عقوبات أمريكية مقترحة على تركيا بعد بدء التوغل، بما في ذلك استهداف التعاملات العسكرية لأنقرة وأصول أمريكية خاصة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها في شهر اليوم وبحسب بيانات آي.إتش.إس ماركت، ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل 5 سنوات إلى 396 نقطة أساس من 388 نقطة أساس في نهاية التداولات أمس الأربعاء.

كما تراجعت سندات تركيا الدولارية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الخميس، مع هبوط إصدار 2045 بمقدار 0.86 سنت لأدنى مستوياته في 3 أسابيع حسبما أظهرت بيانات تريدويب.
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