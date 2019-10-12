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اقتصاد

تفاصيل خطة الحكومة بموازنة المواطن لزيادة استثمار الإنتاج الصناعي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:41 م
صدى البلد
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محمد يحيي
تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجاري زيادة استثمارات الانتاجي الصناعي لـ84.4 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ14% عما كانت عليه خلال العام المالي الماضي.

كشفت بيانات موازنة المواطن في اصدارها السادس بعنوان "من حقك تعرف موازنة بلدك" أن هناك اجراءات للتركيز علي البرامج الخاصة بتعميل التصنيع المحلي وتحفيز الاستثمار الصناعي وتحسين جودة المنتجات الصناعية وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات.

ذكر تقرير موازنة المواطن أن هناك مساع حقيقية لتشجيع المشروعات كثيفة العمالة بين الشباب عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وانشاء 13 مجمع صناعي بالمحافظات.

بالاضافة لزيادة الرخص الممنوحة لـ12 ألف وتطوير منظومة التدريب الصناعي وتدريب نحو 5 آلاف فرد سنويا من خلال توجيه استثمارات كلية لتسجل 42.1 مليار جنيه لقطاع الزراعي و الري بزيادة 23%.

كما سيتم تخصيص 112 مليار جنيه استثمارات بقطاع الكهرباء الجديدة والمتجددة بنسبة نمو تبلغ 9.6% من خلال اعطاء دفعة للاستثمارات الكلية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل لـ70 مليار جنيه بزيادة تبلغ 70% خصوصا في برامج التحول لمجتمع رقمي وبناء ونشر المناطق التكنولوجيا و تطوير أمن المعلومات والتوثيق الإلكتروني.
تفاصيل خطة الحكومة بموازنة المواطن لزيادة استثمار الإنتاج الصناعي
تفاصيل خطة الحكومة بموازنة المواطن لزيادة استثمار الإنتاج الصناعي
تفاصيل خطة الحكومة بموازنة المواطن لزيادة استثمار الإنتاج الصناعي
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