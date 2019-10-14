Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ظهور Realme X2 Pro قبل إطلاقه رسميًا بـ 24 ساعة .. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:18 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
ظهر هاتف Realme X2 Pro قبل إطلاقه رسميًا بـ 24 ساعة فى فيديو قصير منشور على شبكة التواصل الاجتماعية الصينية Weibo، حيث كشف عن شكله وتصميمه.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Realme X2 Pro باللون اللؤلؤ الأبيض، مع شاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة بها النوتش قطرة الماء الشهير فى منتصفها.

ويحتوى Realme X2 Pro على معالج قوى من نوع Snapdragon 855+، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 12 جيجابايت، وتقنية عرض محتوى الشاشة بقوة 90 هيرتز.

كما يحتوى Realme X2 Pro على كابل USB-C وفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، وبطارية تدعم الشحن السريع بقوة 50 وات.

Advertisements

موضوعات متعلقة

Realme 5 يظهر للنور رسمياً.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

Realme 5 Pro هاتف جبار بسعر استثنائي.. المواصفات والسعر.. صور

شاهد .. تسريب صور Sony Xperia 2

OnePlus تزيح الستار عن 7T و 7T Pro .. تعرف على المواصفات .. صور

قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور

Motorola تكشف عن أول هاتف ذكي بكاميرا متحركة

ترشيحاتنا

لا ترموه أبدا.. نوى البلح يعالج 60 مرضا مزمنا

رخص 6 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-10-2019 في مصر

عقب الفوز .. رسائل هامة من رئيس تونس الجديد إلى شعبه

دعاء للميت مكتوب و10 أدعية للمتوفي تخفف عنه عذاب القبر

ثروة مهدرة .. حكاية معصرة بلاد الزيتون التي تكهنت 10 سنوات .. فيديو

عليكِ التخلص من حبوب منع الحمل.. لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقفطان أحمر ناري .. جيهان خليل تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نمبر وان .. شاهد ركن البطولات في منزل أحمد الأحمر

بالأسود إيفانكا ترامب نائمة بجانب طفلها الرضيع