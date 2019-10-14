ظهور Realme X2 Pro قبل إطلاقه رسميًا بـ 24 ساعة .. فيديو

ظهر هاتف Realme X2 Pro قبل إطلاقه رسميًا بـ 24 ساعة فى فيديو قصير منشور على شبكة التواصل الاجتماعية الصينية Weibo، حيث كشف عن شكله وتصميمه.



وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Realme X2 Pro باللون اللؤلؤ الأبيض، مع شاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة بها النوتش قطرة الماء الشهير فى منتصفها.



ويحتوى Realme X2 Pro على معالج قوى من نوع Snapdragon 855+، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 12 جيجابايت، وتقنية عرض محتوى الشاشة بقوة 90 هيرتز.



كما يحتوى Realme X2 Pro على كابل USB-C وفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، وبطارية تدعم الشحن السريع بقوة 50 وات.



