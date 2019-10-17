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بث مباشر

بث مباشر.. جلسة مجلس الأمن الدولى بشأن تطورات أوضاع اليمن

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:21 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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شيرين عادل
حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة، ننقل لكم بثًا مباشرًا من فضائية اكسترا نيوز جلسة لمجلس الأمن الدولى بشأن تطورات الأوضاع فى اليمن .

يذكر أن أمس الاول قد شهد وصول عدد من وزراء الشرعية اليمنية إلى سيئون في حضرموت تمهيدًا لعودة الحكومة إلى عدن بوصول 6 وزراء كخطوة أولى، تمهدًا لعودة الحكومة بكامل أعضائها إلى البلاد، والوزراء الستة، هم وزراء التربية والتعليم، والكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، والثقافة، والثروة السمكية، بالإضافة إلى نائب وزير الخدمة المدنية.
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