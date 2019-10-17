بث مباشر.. جلسة مجلس الأمن الدولى بشأن تطورات أوضاع اليمن

حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة، ننقل لكم بثًا مباشرًا من فضائية اكسترا نيوز جلسة لمجلس الأمن الدولى بشأن تطورات الأوضاع فى اليمن .
يذكر أن أمس الاول قد شهد وصول عدد من وزراء الشرعية اليمنية إلى سيئون في حضرموت تمهيدًا لعودة الحكومة إلى عدن بوصول 6 وزراء كخطوة أولى، تمهدًا لعودة الحكومة بكامل أعضائها إلى البلاد، والوزراء الستة، هم وزراء التربية والتعليم، والكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، والثقافة، والثروة السمكية، بالإضافة إلى نائب وزير الخدمة المدنية.
يذكر أن أمس الاول قد شهد وصول عدد من وزراء الشرعية اليمنية إلى سيئون في حضرموت تمهيدًا لعودة الحكومة إلى عدن بوصول 6 وزراء كخطوة أولى، تمهدًا لعودة الحكومة بكامل أعضائها إلى البلاد، والوزراء الستة، هم وزراء التربية والتعليم، والكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، والثقافة، والثروة السمكية، بالإضافة إلى نائب وزير الخدمة المدنية.