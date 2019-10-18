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فن

عرض خاص لفيلم عندي صورة بزاوية 29 أكتوبر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:51 م
فيلم عندي صورة
فيلم عندي صورة
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سعيد فراج
يقيم صناع فيلم «عندي صورة» المخرج محمد زيدان والمنتج مارك لطفي عرضا خاصا للفيلم في السابعة من مساء يوم الاثنين 29 من أكتوبر الجاري بقاعة زاوية بسينما كريم بحضور صناعه ونخبة من السينمائيين والفنانين.

الفيلم حاصل على الجائزة الذهبية في مهرجان الجونة لأحسن فيلم عربي كما حصل على الجائزة الذهبية لمهرجان طرابلس والشارقة والمهرجان القومي للسينما.

الفيلم يحكي عن مطاوع عويس الكومبارس المصري الذي ظهر في ألف فيلم منذ عام 1940 حتي 2015 وعبر حياته يأخذنا في رحلة إلى التاريخ المخفي للسينما المصرية.

الفيلم سيبدأ عرضه في زاوية يوم 21 من أكتوبر الجاري.
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