ماذا فعلت أصالة بعد شائعة زواج نسرين طافش وطارق العريان؟

تجاهلت الفنانة السورية أصالة نصري، الرد على الشائعات التي ترددت حول طلاقها من زوجها طارق العريان، بسبب علاقة الأخير بالفنانة نسرين طافش، واستعداد الأخيرين للزواج.



ومارست أصالة، نشاطاتها على السوشيال ميديا بشكل طبيعي، حيث نشرت صورة عبر انستجرام مع شقيقها أنس، ونشرت عبر ستوري حسابها مقاطع فيديو تظهر فيها داخل الاستوديو تسجل أغاني جديدة لها.



ويتضح من حساب أصالة الرسمي على انستجرام، وكذلك حساب زوجها طارق العريان، أنه لم يقم أي منهما بإلغاء متابعة الآخر، لكنهما لم يتفاعلا مع بعضهما بالإعجابات على المنشورات الأخيرة، ما يرجح أن العلاقة لم تنقطع لكن لحقت بها بعض المشكلات فقط.



كان «صدى البلد» علم من مصادر خاصة، أنه لا صحة مطلقًا للشائعات التي ترددت مؤخرًا حول زواج المخرج طارق العريان من الفنانة السورية نسرين طافش، بعد شائعات تطليق زوجته الفنانة أصالة نصري.



وأكد المصدر أن لا علاقة تربط بين نسرين طافش وطارق العريان، والشائعات دائمًا ما تلاحق أي نجم لاسيما وإن كانت أخباره تهم عددا كبيرا من القراء، مؤكدًا أن أصالة نفت مؤخرًا طلاقها من زوجها، وكذبت تلك الشائعات.



كانت مواقع عربية تداولت أخبارًا حول طلاق أصالة وطارق العريان رسميًا، وأن الثنائي يتكتمان الخبر، في الوقت الذي يستعد فيه الأخير لإعلان زواجه من نسرين طافش، وهذا ما تم تكذيبه.



من جهة أخرى، نفت الفنانة السورية أصالة نصري، في تصريح لإحدى المجلات العربية، ما تردد مؤخرًا حول طلاقها من المخرج طارق العريان، إذ صرحت قائلة: "مو صحيحة الخبرية، ومن نشرها ناس فاضيين".