أفضل 5 تطبيقات وألعاب على Google Play لهذا الأسبوع

يعرض موقع "androidpit" التقنى، كل أسبوع قائمة بأفضل التطبيقات والألعاب الجديدة التي تمت إضافتها على متجر جوجل بلاي google play، وذلك لمساعدة مستخدمي الهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد في العثور على التطبيقات والألعاب الجديدة المفضلة لهم، وإليك نبذة مختصرة عن التطبيقات الـ5 الأفضل على متجر جوجل بلاي لهذا الأسبوع.1. لعبة Tactic Master:كما يوحي اسمها هي لعبة تكتيكية مجانية، حيث يجب أن يخوض اللاعب منفردًا معركة بطاقات في الوقت الفعلي، وليست رسومات، والشخصيات هى أفضل ما في اللعبة فقط، بل وأيضًا الخطط الاستراتيجية ضمن أسلوب اللعب ممتعة.يمكنك تحميل اللعبة من2. لعبة Empire: Age of Knights:هناك العديد من الألعاب المشابهة في متجر Play، ومع ذلك فإن Empire: Age of Knights لديها ميزة في أسلو اللعب الخاص بها تخلق أجواء ودية بفضل ازدواجية شخصية البشر والعفاريت، طريقة اللعب بسيطة إلى جانب الرسومات جميلة جدًا، وتخصيص القلعة جميل، والصعوبة ليست عالية جدًا.يمكنك تحميل اللعبة من3. تطبيق Duet Display:يقوم تطبيق Duet Display الذي تم تطويره بواسطة فريق من مهندسي شركة أبل Apple السابقين، بتحويل هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو جهاز Chromebook إلى شاشة عرض ثانية إلى جانب أجهزة Mac أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، ويؤدي التطبيق وظيفته جيدًا بمجرد أن يتم اتصاله بشبكة الواي فاي، ولكن التطبيق مقابل اشتراك سعره (أكثر من عشرة دولارات).يمكنك تحميل التطبيق من4. تطبيق Bundled:هو تطبيق يريد مساعدتك في تنظيم الكتابة وتدوين الملاحظات بسهولة، باستخدام العلامات والملصقات الملونة لإيجاد طريقك نحو قوائم المهام والتذكيرات التى تقوم بإضافتها، التطبيق متاح حاليًا في نسخة تجريبية وبالتالي قد يكون غير مستقر في بعض الأجهزة.يمكنك تحميل التطبيق من5. لعبة ALOL: A Life of Logic:هي لعبة ألغاز جديدة ممتعة للغاية، الهدف منهت هو ملء جدول بالأرقام 0 و1 مع إتباع ثلاث قواعد بسيطة: لا توجد ثلاثة أرقام متطابقة بجانب بعضها البعض، ويجب أن يحتوي كل صف وعمود على نفس العدد من 0s و1s ولا توجد صفوف أو أعمدة متطابقة، اللعبة متوفرة بعدة لغات، تتيح لك اللعبة تنمية شخصيتك كلما تقدمت.يمكنك تحميل اللعبة من