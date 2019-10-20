ثقافة الإسكندرية تناقش دور المشروعات الصغيرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقام قصر ثقافة برج العرب ندوة بعنوان "مشروع في بيتى" بمركز شباب بهيج، تحدثت خلالها مسئول الثقافة العامة عن دور المشروعات الصغيرة في إيجاد مصدر رزق إضافي للأسرة وكيف أن الدولة تساعد في ذلك من خلال المبادرة التى تم الإتفاق علي العمل بها في عدد من البنوك المصرية وكذلك التسهيلات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات في محافظات الجمهورية من أجل تقليل نسبة البطالة والارتقاء بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



عقدت محاضرة بعنوان" ترسيخ القيم الأخلاقية " بقصر ثقافة الأنفوشي تحدث خلالها الشيخ حسين شحاته من وزارة الأوقاف، عن أهمية نشر القيم الإيجابية لمكافحة، التطرف وذلك بحضور طلاب مدرسة الشهيد إسماعيل فهمي الصناعية، كما أقامت ثقافة الطفل بالفرع محاضرة بعنوان " حب الوطن" بمدرسة سيدى جابر الإبتدائية المشتركة، تحدثت خلالها الأديبة غادة حسن عن حب الوطن تحقيقا لمبادىء المواطنة، مشيرة إلى ضرورة العمل على رفعه الوطن وتقدمه وذلك من خلال ورشة حكي تفاعلية للأطفال، وعقد نادي أدب بيت ثقافة القباري الاجتماع الأسبوعي بقصر الشاطبي تضمن مناقشة أعمال الاعضاء بحضور عدد من شعراء الثغر .