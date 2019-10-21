حصاد المحترفين.. محمد صلاح يغيب للإصابة .. وحجازي يشارك لأول مرة بعد 100 يوم..وكهربا يودع كأس البرتغال

عادت الحياة للدوريات الأوروبية، وذلك بعد التوقف الدولي والذي دام قرابة الأسبوعين، لتعود معها مشاركات اللاعبين المصريين المحترفين في مختلف الدوريات والذي شهدت مشاركة أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري مع ويست بروميتش ألبيون للمرة الأولى هذا الموسم.





ويرصد لكم صدى البلد ، حصاد المحترفين لهذا الأسبوع، في مختلف الدوريات الأوروبية.





محمد صلاح مع ليفربول





تغيب محمد صلاح عن مباراة فريقه هذا الأسبوع أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة التاسعة ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، وذلك بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة الفريق الماضية أمام ليستر سيتي .





غياب صلاح لم يمنع فريقه من المحافظة على صدارة الدوري الإنجليزي ، برصيد 25 نقطة ، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط كاملة.





تريزيجيه والمحمدي مع أستون فيلا





حقق فريق أستون فيلا فوزًا صعبًا على حساب برايتون أند هاف ألبيون ، بهدفين مقابل هدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.





لم يشارك المحمدي لخروجه من قائمة الفريق للمباراة، بينما شارك تريزيجيه كبديلًا في الدقيقة 62 ، لكنه لم يسجل أو يحرز أي أهداف في فوز فريقه الثالث في الدوري هذا الموسم، ليرتفع رصيده للنقطة 11 في المركز الحادي عشر.





أحمد حجازي مع ويست بروميتش ألبيون.





عاد أحمد حجازي للمشاركة أخيرًا مع فريقه ويست بروميتش ألبيون ، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بعد العملية الجراحية التي أجراها في ركبته بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر 2019.





شارك حجازي بديلًا في المباراة أمام نادي مدلزبرة خارج أرضه ، والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف ، ليتصدر فريقه صدارة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي برصيد 25 نقطة.





محمد النني مع بيشكتاش





شارك محمد النني أساسيًا مع فريقه بيشكتاش في مبارته أمام أنقرة ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي ، وذلك بعد عودته من الإيقاف بعدما تعرض للطرد في مواجهة غازي شهير في الجولة الرابعة.





انتهت المباراة بالتعادل سلبيًا بين الفريقين ، و تم استبدال محمد النني في الدقيقة 82 ، ليرتفع رصيد بيشكتاش للنقطة التاسعة في المركز الثاني عشر.





أحمد حسن كوكا مع سبورتينج براجا





تأهل نادي سبورتينج براجا لدور الـ 16 من كأس البرتغال، وذلك بعد فوزه على فريق ليكا بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في مباراة شهدت غياب محترفنا المصري أحمد حسن كوكا .





كهربا مع أفيس.





ودع نادي أفيس كأس البرتغال من دور الـ32 بعد الخسارة أمام نادي فارينسي بنتيجة 5- 2 ، في مباراة لم يشارك فيها محمود عبدالمنعم كهربا المحترف بنادي أفيس.





عمرو وردة مع لاريسا





تعادل نادي لاريسا والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري عمرو وردة مع نادي بانيتوليكوس بهدفين لكل منهما ، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري اليوناني ، ليرتفع رصيده للنقطة التاسعة في المركز السادس .



