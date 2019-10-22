متحدث الرئاسة: قمة السيسي وبوتين تناول العلاقات الاستراتيجية والاستثمارات الروسية بأفريقيا

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم لرئاسة الجمهورية، إن القمة «الأفريقية - الروسية» تهدف لدعم وتعميق العلاقات بين الدول الإفريقية وروسيا، موضحا أن القمة هي الأولى من نوعها وتعكس اهتمام شديد بين روسيا الاتحادية والدول الأفريقية كسائر الاهتمام الدولي من التكتلات الاقتصادية العالمية.



وأضاف بسام راضي خلال لقائه على قناة النيل للأخبار، أن هناك عدة محافل ومؤتمرات دولية التي تجمع بين الدول مع أفريقيا، واليوم روسيا تتبع نفس النهج، من استثمار واستغلال أمثل للموارد الطبيعية والبشري في افرقيا خاصة ان القارة 70% من سكانها من الشباب.



وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن القمة «الأفريقية - الروسية» امتداد للتاريخ الروسي الموجود في أفريقيا، وهناك إطلاق أول منتدى للتعاون الاقتصادي الروسي الأفريقي بمشاركة 40 من زعماء القارة الأفريقية ومجتمع من رجال الأعمال.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة «الأفريقية - الروسية» ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في الجلستين الرئاستين والمنتدى الاقتصادي ما بين روسيا وأفريقيا.



ولفت إلى أنه يوجد حاليا اتجاه من جانب القوى الدولية الكبرى للاستثمار في إفريقيا، منوها إلى أن العلاقات المصرية الروسية تشهد طفرة من التعاون الثنائي في جميع المجالات سواء الصناعية والتجارية والتنموية والاقتصادية، فضلا عن المحطات الرئيسية للمشروعات القومية منها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية وتطوير شبكة النقل.



ونوه إلى أن الرئيس السيسي وبوتين يبحثان غدا سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أن القمة المصرية الروسية ستركز أيضا على تطورات محطة تنفيذ محطة الضبعة النووية.



وشدد السفير بسام راض، على أن قمة الرئيس السيسي وبوتين تتناول العلاقات الإستراتيجية والاستثمارات الروسية بأفريقيا، موضحا أن القمة الإفريقية الروسية تهدف لدعم وتعميق العلاقات بين أفريقيا وروسيا.