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رياضة

بركات: 25 لاعبا في قائمة الفراعنة لمعسكر نوفمبر.. وضم لاعبي الأولمبي صعب.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:06 ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
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محمد رشاد
أكد محمد بركات مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني للفريق القومي، سيضم 25 لاعبًا تقريبًا في معسكر الفراعنة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال بركات في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن معظم اللاعبين سيكونوا من المجموعة التي انضمت في معسكر أكتوبر الماضي.

وأضاف: أن الجهاز الفني يعمل على تحقيق نتائج جيدة أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا لتحقيق هدف الصعود للبطولة.

وأشار بركات إلى أن المنتخب الأوليمبي لديه مهمة وطنية بالمشاركة في بطولة أفريقيا، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب الأول يتمنى التوفيق للمنتخب الأوليمبي وأن ينجح في الصعود للأوليمبياد.

وتابع أن انضمام لاعبين للمنتخب الأول لن يكون بالأمر السهل خاصة أن المنتخب الأوليمبي لن يضمن الصعود للأوليمبياد إلا إذا تجاوز الدور قبل النهائي الذي ستقام مباراته يوم 18 نوفمبر الجاري، وبالتالي من الصعب أن يفرط المنتخب الأوليمبي في أيًا من لاعبيه قبل مباراة نصف النهائي حال صعوده.
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