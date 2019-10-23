استبعاد لاعب الأهلي من قائمة المنتخب الأوليمبي فى أمم أفريقيا

خرج محمد محمود لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي من قائمة شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي النهائية المقرر إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف يوم 29 أكتوبر الجاري بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي.



ويشارك منتخب مصر الأوليمبي فى نهائيات بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر القادم والتى تستضيفها مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



يذكر أن الدكتور أحمد محمود، شقيق محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي.



وكتب شقيق محمد محمود، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":" الحمد لله يا حبيبي

ابتلاء جديد ومشوار جديد، صليبي، سبحان الله ".



وتابع:"معرفش انك قلبك كبير كده وبتستحمل، تحدي جديد يا حبيبي هنعديه مع بعض، رسالتي دي ليك انت مش للناس".



وكان محمد محمود تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى وعاد منه قبل عدة أيام قليلة .

