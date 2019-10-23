طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة خطوة بخطوة

الكوكيز من أسرع الحلويات التي يمكن تحضيرها سريعا لأطفالك مع كوب من البن البارد وتغير روتين الموجود في وجبة الفطور.









مقادير عجينة الكوكيز :





بيضة

1/2 كوب زبده

2/3 كوب سكر بني

ملعقة صغيره فانيلا

1/2 كوب كاكاو بودره غير محلى

1/4 ملعقة صغيرة ملح

حبات شوكليت شيبس للوجه

كوب دقيق





طريقة تحضير الكوكيز

- خفق الزبدة ثم نضيف السكر ونستمر في الخلط مدة ٣-٥ دقائق، ليصبح المزيج كريمي ناعم وخفيف، ومن ثم نضيف البيض والفانيلا





- نخلط الدقيق مع الكاكاو والملح في وعاء منفصل ثم نبدأ بإضافته الى مزيج الزبدة بالتدريج مع الإستمرار في الخلط على سرعه منخفضه حتى نحصل على عجينة طرية .





- تغليف عجينة الكوكيز ونضعها في الثلاجة مدة ساعة حتى يسهل تشكيلها بعد ذلك .





- تشكيل العجين الى كور صغيرة في صينية فرن فوق ورق الزبده مع ترك فراغات بينها ثم نضغط عليها قليلا لفردها .



