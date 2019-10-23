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مرأة

طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة خطوة بخطوة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:54 م
صدى البلد
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آلاء حسن
الكوكيز من أسرع الحلويات التي يمكن تحضيرها سريعا لأطفالك مع كوب من البن البارد وتغير روتين الموجود في وجبة الفطور.


مقادير عجينة الكوكيز :

بيضة
1/2 كوب زبده 
2/3 كوب سكر بني 
ملعقة صغيره فانيلا
1/2 كوب كاكاو بودره غير محلى
1/4 ملعقة صغيرة ملح
حبات شوكليت شيبس للوجه 
كوب دقيق

طريقة تحضير الكوكيز
- خفق الزبدة ثم نضيف السكر ونستمر في الخلط مدة ٣-٥ دقائق، ليصبح المزيج كريمي ناعم وخفيف، ومن ثم نضيف البيض والفانيلا 

- نخلط الدقيق مع الكاكاو والملح في وعاء منفصل ثم نبدأ بإضافته الى مزيج الزبدة بالتدريج مع الإستمرار في الخلط على سرعه منخفضه حتى نحصل على عجينة طرية .

- تغليف عجينة الكوكيز ونضعها في الثلاجة مدة ساعة حتى يسهل تشكيلها بعد ذلك .

- تشكيل العجين الى كور صغيرة في صينية فرن فوق ورق الزبده مع ترك فراغات بينها ثم نضغط عليها قليلا لفردها .

- نوزع فوق كل حبة شوكليت شيبس، ومن ثم نخبز الكوكيز في الفرن لمدة 10 دقائق.
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