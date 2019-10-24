لشعر كثيف وناعم.. فوائد رائعة لزيت شهير

تحلم كل فتاة في الحصول على شعر كثيف وطويل، كما نرغب دومًا في شعر صحي دون مشاكل التلف والتساقط، ومن أفضل الطرق في هذه الحالات هي الطرق الطبيعية، فقد نشر موقع "health line" فوائد عديدة من شأنها الحفاظ على صحة الشعر وقوته وكثافته.









- يحمي الشعر من التقصف خاصة تقصف الأطراف.





- يساعد في ترطيب ولمعان الشعر.





- يساعد على منع تساقط الشعر وتطويله وجعله كثيفًا.





- غني بفيتامين هـ الذي يعمل على تغذية الشعر وتقويته وجعله ناعمًا.



