مصرع وإصابة طالبين في تصادم بسوهاج

أسفر حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة بخارية علي الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جرجا عن مصرع طالب وإصابة آخر، تم نقل الجثة لمستشفي جرجا، والمصاب للمستشفي الجامعي.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد أثناء سير سيارة أجرة قيادة "فهمي.ر.ف" 17 عاما سائق ويقيم مركز جرجا، إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة "جمال.ع.ا" 17 عاما طالب ويقيم مركز جرجا، نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة "حسام.ن.ع" 18 عاما طالب من مستقلي الدراجة البخارية بكدمه وتورم بالرأس والجبهة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.



تم تحويل المصاب لمستشفي سوهاج الجامعي،تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة.

