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رياضة

أهلي ٢٠٠٥ يفوز على ١٥ مايو ٩ – ١ في بطولة منطقة القاهرة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:56 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ فوزًا كبيرًا على مضيفه ١٥ مايو بنتيجة ٩ – ١، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة منطقة القاهرة.

جاءت أهداف الأهلي عن طريق سيف الطيب الذي سجل ٦ أهداف وهدف لكلا من، يوسف عفيفي ويوسف ثروت وعبد الرحمن خالد.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٦ نقاط بعد فوزه في مباراتين على مركز شباب الأميرية ٧ – صفر وعلى ١٥ مايو ٩ – ١، مسجلًا ١٦ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه، علمًا بأنه لم تكن له مباراة في الجولة الثانية، نظرًا لأن مجموعته تضم ١١ فريقًا، ويضطر فريق واحد للراحة في كل جولة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام المقاولون العرب، يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، وذلك في إطار الجولة الرابعة من البطولة.

ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديرًا فنيًا، ومعتز إينو مدربًا عامًا، وأحمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وسيد عرفان إداريًا، وإسلام عزيز طبيبًا للفريق، وناجح أبو زهرة أخصائي التدليك.

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