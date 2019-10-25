الأرصاد: منخفض قبرص يغير اتجاهه نحو مصر.. ولا صحة لوجود إعصار.. فيديو

قال أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك منخفضا جويا معروف، وهو منخفض قبرص يؤثر على الدول، ولكن هذا المنخفض امتد على غير المعتاد نتيجة التغيرات المناخية، ويصل مصر.



وأضاف أشرف صابر في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر تستطيع " المذاع على قناة " دي إم سي"،: "ينتقل المنخفض الجوي إلى مصر خلال الساعات القادمة ويصحبه أمطار رعدية على الدلتا وشمال شرق البلاد ويسبب سيولا على شمال سيناء".



وتابع أشرف صابر: "لا صحة لوجود إعصار يضرب مصر خلال ساعات ولكنه مجرد منخفض جوي معروف ولكنه امتد على عكس المعتاد".



وأكمل أشرف صابر: "الأعاصير متواجدة في المنطقة المدارية أو في مناطق المحيطات ولكن البحر الأبيض بحر مغلق ومن رابع المستحيلات نشوب إعصار في البحر المتوسط".

