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أخبار العالم

الولايات المتحدة تفرض قيودا على الرحلات الجوية المقررة للمطارات الكوبية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:14 ص
وزارة النقل الأمريكية
وزارة النقل الأمريكية
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أ ش أ
أوقفت وزارة النقل الأمريكية، حتى إشعار آخر، الرحلات الجوية المقررة بين الولايات المتحدة والمطارات الكوبية الدولية، لمنع النظام الكوبي من الاستفادة من عائدات السفر الجوي الأمريكي وذلك بناء على طلب من وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه سيكون أمام شركات الطيران الأمريكية 45 يومًا لإيقاف جميع الخدمات الجوية المقررة بين الولايات المتحدة وجميع المطارات في كوبا ، باستثناء مطار خوسيه مارتي الدولي.

وأضافت أنه تماشيا مع السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه كوبا ، فإن من شأن هذا الإجراء منع وصول عائدات تلك الخدمات الجوية للنظام الكوبي لاستخدامها في تمويل قمعه المستمر للشعب الكوبي ودعمه لنيكولاس مادورو في فنزويلا.

وأوضحت أنه من خلال تعليق الرحلات الجوية إلى إجمالي تسعة مطارات ، فإن واشنطن تمنع حصول هافانا على العملات الصعبة التي يسددها المسافرون الأمريكيون المقيمون في منتجعاتها الخاضعة لسيطرة الدولة ، وزيارة المعالم المملوكة للدولة ، والمساهمة في زيادة ثراء النظام الكوبي مشيرة إلى انتقاد بلادها لأوضاع حقوق الإنسان في كوبا.
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