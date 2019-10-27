الزراعة تتخذ 7 إجراءات لمواجهة السيول والأمطار (تفاصيل)

1- تشكيل غرف عمليات بمديرية الزراعة بين جميع قطاعات الزراعة لإدارة الأزمات وتلقى البلاغات والشكاوى من المزارعين.





2 – عمل قوافل إرشادية من جهاز الإرشاد الزراعى والأراضى والمياه والبيئة لتوعية المزارعين بمخاطر وأضرار السيول والأمطار على الزراعات الشتوية عن طريق عمل فتحات على الترع والمصارف العمومية والخصوصية بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.





- عمل ستائر من الأتربة لعدم تضرر المنازل والمحاصيل الزراعية الشتوية.





تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتورة جيهان المنوفي، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، يتضمن استعداد القطاع لمواجهة السيول والأمطار، وكذلك الاحتياطيات الواجب توافرها لدى المزارعين، وهي:3 – التنسيق مع جهاز تحسين الأراضى وجهاز التعاون الزراعى لاستخدام معداتهم فى مواجهة السيول والأمطار، وذلك عن طريق:- فتح ممرات للمياه المتراكمة للترع والأماكن المنخفضة خارج القرى، وذلك فى حالة سقوط أمطار غزيرة.4 – التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري لاتخاذ اللازم نحو الاستعداد لمواجهة السيول والأمطار عن طريق الآتي:- تطهير المصارف والترع العمومية.- عمل حواجز لمياه الأمطار.- عمل فتحات لصرف المياه كإجراء احترازى.5 – التنسيق مع الوحدات المحلية فى فتح البالوعات لصرف مياه الأمطار بها.6 – أن يتواجد الجهاز الزراعى بمواقع السيول والأمطار لحصر أى تلفات تحدث للمزارعين.7 - التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير أماكن إيواء للمزارعين فى حالة حدوث كارثة.