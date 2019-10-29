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حوادث

جهود أمنية لكشف غموض مقتل فتاة بعد سقوطها من عقار بحدائق القبة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:13 ص
فتاة حدائق القبة
فتاة حدائق القبة
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اسلام مقلد
فوجئ سكان شارع مصر والسودان بمنطقة حدائق القبة مساء يوم الاثنين بحادث مأساوي بعدما سقطت فتاة مجهولة الهوية من أعلى عقار مما أدى إلى وفاتها فى الحال.

لم يعلم اهالى حدائق القبة ما الدافع وراء سقوط الفتاة.. حيث لم يتعرف احد من سكان المنطقة علي هوية الفتاة.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة لتولى التحريات والتحقيقات حول الفتاة وكشف هويتها لمعرفة أسباب سقوطها من العقار وما إذا كان هناك أحد قام بإلقائها من الأعلى للتخلص منها من عدمه، وأخطرت النيابة للتحقيق.
جهود أمنية لكشف غموض مقتل فتاة بعد سقوطها من عقار بحدائق القبة
جهود أمنية لكشف غموض مقتل فتاة بعد سقوطها من عقار بحدائق القبة
جهود أمنية لكشف غموض مقتل فتاة بعد سقوطها من عقار بحدائق القبة
جهود أمنية لكشف غموض مقتل فتاة بعد سقوطها من عقار بحدائق القبة
جهود أمنية لكشف غموض مقتل فتاة بعد سقوطها من عقار بحدائق القبة
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