طبيب الزمالك السابق يفجر مفاجأة بشان إصابة جنش

أكد مصطفى المنيري، طبيب الزمالك السابق، أن إصابة وتر أكيلس، التي يعاني منها محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، تعد أصعب من إصابة الرباط الصليبي.



وقال مصطفى المنيري في تصريحات لقناة "تايم سبورتس": "إن مشكلة وتر أكليس، أن الدم الذي يصل إليه قليل، وبالتالي التئامه بطيئ، واحتمالية حدوث التهابات له ورادة، لأنه تحت الجلد مباشرة، وهو أقوى وتر في جسم الإنسان".



وأضاف: "الإصابة في وتر أكليس أصعب من الرباط الصليبى، لكن في النهاية أي إصابة تؤثر على أي لاعب بالسلب، ولكن مقدار الضرر أول السلب، يقل مع إجراء عملية جيدة وتأهيل جيد".



وكان محمود عبد الرحيم جنش تعرض لإصابة وتر أكليس خلال مشاركته مع منتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.