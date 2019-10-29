معترفة بدعمها للإرهاب.. تركيا تحرض الوفاق الليبية على قرار ضد قبرص ومصر

في تصريح يكشف دعم أنقرة للإرهاب في ليبيا، طالب لواء بحري تركي، بلاده إلى توقيع اتفاق للحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية، وذلك بعد العدوان العسكري على سوريا.



ونقلت "روسيا اليوم"، عن اللواء التركي جهاد يايجي، زعمه في كتاب بعنوان "ليبيا جارة تركيا من البحر"، إن توقيع تركيا اتفاق مع ليبيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية سيكون خطيرا بالنسبة لليونان ومصر وقبرص اليونانية.



واعتبر أن المنطقة الذي يرغب في تنفيذها بين تركيا وليبيا ستحول دون توقيع اليونان اتفاق منطقة اقتصادية خالصة مع قبرص اليونانية ومصر وتوقيع قبرص اليونانية اتفاقا مماثلا مع ليبيا.



وأشار إلى أن الظروف الحالية في ليبيا تشكل أنسب أرضية لتوقيع اتفاق تحديد مناطق النفوذ البحري المتبادل بين تركيا وليبيا، على حد قوله، ما يعد كاشفا على دعم تركيا للإرهاب في ليبيا.



وتدعم تركيا حكومة الوفاق الليبية، وتسلحها بالمؤن والأسلحة ضد الجيش الوطنى الليبى، الذي يشن عمليات عسكرية لتحرير العاصمة الليبية «طرابلس» من قبضة الميليشيات الإرهابية.