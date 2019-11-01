معسكر دبي.. فايلر يعالج أخطاء لاعبي الأهلي

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكثر من جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب شباب الأهلي دبي.



وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض النقاط الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المران، وشرح المدير الفني طريقة اللعب الخططية التي قام الفريق بتنفيذها خلال الجزء الخاص بتدريبات الكرة.



كما حرص المدير الفني على إيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء، ومطالبة اللاعبين بتنفيذ بعض التعليمات الفنية.



وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب شباب أهلي دبي بالمزر، بعد أن خاض مرانه الأول أمس على ملعب نادي أهلي دبي.

