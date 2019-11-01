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أخبار العالم

واشنطن: تحقيق العراق حول أعمال العنف يفتقر للمصداقية الكافية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:53 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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رحيم يسري
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن الاحتجاجات في العراق.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان إن "الولايات المتحدة ترحب بأي جهود جادة تبذلها الحكومة العراقية لمعالجة المشاكل المستمرة في المجتمع العراق"، مضيفا:"ينبغي على الحكومة العراقية أن تستمع إلى المطالب المشروعة للشعب العراقي الذي خرج إلى الشوارع لكي يوصل صوته"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب وقد دعونا منذ البداية جميع الأطراف إلى نبذ العنف".

وأكد الوزير الأمريكي أن "التحقيق الذي أجرته الحكومة العراقية في أحداث العنف الشهر الماضي افتقر إلى المصداقية الكافية، ويستحق الشعب العراقي المساءلة والعدالة الحقيقيين".

وأوضح أنه "مع بدء الجهود التي أعلنها الرئيس برهم صالح، يجب تخفيف القيود الشديدة التي فُرضت مؤخرًا على حرية الصحافة والتعبير"، معتبرا أن "حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من الإصلاح الديمقراطي".

وأكد بومبيو "الحكومة الأمريكية تواصل دعم المؤسسات العراقية والشعب العراقي وأمن العراق واستقراره وسيادته".
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