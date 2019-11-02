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رياضة

الدوري السعودي.. التعاون يمطر شباك الشباب بثلاثة أهداف.. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:24 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق فريق التعاون الفوز أمام ضيفه الشباب السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

افتتح هيلدون أوجوستو أهداف التعاون عند الدقيقة 18 معلنًا الهدف الأول من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم السكري بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 47 سجل دانيلو اسبريليا هدف الشباب الوحيد في اللقاء، قبل أن يضيف عبدالمجيد السواط الهدف الثاني لنادي التعاون.

وفي الدقيقة 80 سجل ليندر تاوامبا الهدف الثالث للتعاون، لينتهي اللقاء بتفوق السكري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 13 نقطة في المركز الثامن من جدول ترتيب الدورى، فيما تجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة في المركز الرابع.
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