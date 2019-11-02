أبوجريشة يعلن قائمة الفيوم لمواجهة البنك الأهلي

أعلن محمد محسن أبوجريشة المدير الفنى لفريق الفيوم عن ضم 18 لاعبا لقائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلى غدا في ثالث جولات الموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
وتضم القائمة كلا من:
احمد البحيرى - حماده الدسوقى - محمود الحسينى -
احمد زكى - جابر جابر - محمد عيد - احمد سعد -
عمرو الفيومى - محمد محمود دونجا - احمد تيمور -
كريم سيد كباتشو - محمد رفعت - احمد محمد القرموطى - احمد قمحه - كريم الشافعى - ادهم حسن - احمد عبد الباقى - احمد البليدى .
وتضم القائمة كلا من:
احمد البحيرى - حماده الدسوقى - محمود الحسينى -
احمد زكى - جابر جابر - محمد عيد - احمد سعد -
عمرو الفيومى - محمد محمود دونجا - احمد تيمور -
كريم سيد كباتشو - محمد رفعت - احمد محمد القرموطى - احمد قمحه - كريم الشافعى - ادهم حسن - احمد عبد الباقى - احمد البليدى .