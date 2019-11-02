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رياضة

أبوجريشة يعلن قائمة الفيوم لمواجهة البنك الأهلي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:09 م
قائمة الفيوم
قائمة الفيوم
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رباب الهوارى
أعلن محمد محسن أبوجريشة المدير الفنى لفريق الفيوم عن ضم 18 لاعبا لقائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلى غدا في ثالث جولات الموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وتضم القائمة كلا من:
احمد البحيرى - حماده الدسوقى - محمود الحسينى -
احمد زكى - جابر جابر - محمد عيد - احمد سعد -
عمرو الفيومى - محمد محمود دونجا - احمد تيمور -
كريم سيد كباتشو - محمد رفعت - احمد محمد القرموطى - احمد قمحه - كريم الشافعى - ادهم حسن - احمد عبد الباقى - احمد البليدى .
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