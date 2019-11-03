الدوري الإنجليزي.. توتنهام يواصل نتائجه السلبية ويتعادل مع إيفرتون 1-1

انتهت مباراة فريقي إيفرتون وتوتنهام هوتسبير بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.



افتتح ديلي ألي التسجيل للسبيرز في الدقيقة 63 ، إثر تمريرة خاطئة من النيجيري أليكس أيوبي ، استغلها سون هيونج مين ومرر الكرة لديلي ، والذي انفرد ببيكفورد ، ليسكن الكرة في شباكه معلنًا عن الهدف الأول لتوتنهام.



وفي الدقيقة 97 ، عادل التركي توسون النتيجة لإيفرتون بعد تمريرة رائعة من لوكاس دين، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.



واستكمل توتنهام اللقاء منقوصًا من خدمات لاعبه سون هيونج مين والذي طرد في الدقيقة 79 ، بعد تدخل عنيف على اللاعب البرتغالي أندريه جوميش



وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي توتنهام للنقطة 13 في المركز الحادي عشر، ورصيد إيفرتون للنقطة 11 في المركز السابع عشر.