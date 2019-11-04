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رياضة

منتخب ليبيريا يصل القاهرة الأربعاء لمواجهة مصر وديًا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:58 م
منتخب ليبيريا
منتخب ليبيريا
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القسم الرياضي
تصل بعثة منتخب ليبيريا إلى مطار القاهرة الدولى، فجر الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة منتخب مصر وديًا يوم الخميس المقبل على استاد برج العرب، في تمام السادسة مسًاء.

وتتوجه البعثة عقب وصولها مباشرة بالأتوبيس إلى برج العرب حيث فندق الإقامة، استعدادا لمواجهة الفراعنة وديا ضمن الاستعدادات لمباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وأعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، قائمة الـــ 32 لاعبا للمعسكر الذى ينطلق غدا، وهم : فى حراسة المرمى
محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش)

في الدفاع ، احمد فتحي (الاهلي) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه (الزمالك) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) أحمد أيمن منصور (بيراميدز ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) .

في الوسط، طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز )

في الهجوم، حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) ، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).
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