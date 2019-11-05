بحضور بن سلمان وبن زايد.. مراسم توقيع اتفاق الرياض بين فرقاء اليمن.. فيديو

توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي https://t.co/PCSdODfuQ5 — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) November 5, 2019

انطلقت مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض.وتجرى المراسم بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن اتفاق الرياض هو يوم تاريخي بكل معنى الكلمة.فيما قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنوبي، إن الاتفاق مع الشرعية سيكبح ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.