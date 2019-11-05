ليلة الأبطال .. تشكيل تشيلسي لمواجهة أياكس أمستردام

واصل كريستيان بوليسيتش تواجده في التشكيل الأساسي لتشيلسي الذي يواجه مباراة قوية أمام أياكس الهولندي، ضمن رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل البلوز كالآتي.
حراسة المرمى: كيبار أريزابالاجا.
الدفاع: سيزار أزبيلكويتا، كورت زوما، فيكايو توموري، ماركوس ألونسو.
الوسط: جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش، ويليان، ماسون ماونت، كريستيان بوليسيتش.
الهجوم: تامي أبراهام.
وجاء تشكيل البلوز كالآتي.
حراسة المرمى: كيبار أريزابالاجا.
الدفاع: سيزار أزبيلكويتا، كورت زوما، فيكايو توموري، ماركوس ألونسو.
الوسط: جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش، ويليان، ماسون ماونت، كريستيان بوليسيتش.
الهجوم: تامي أبراهام.