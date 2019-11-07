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فن

أنغام تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ سيدي وصالك ..صور

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:50 ص
أنغام
أنغام
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آيه عاطف - تصوير عمرو سيد
اختتمت الفنانة أنغام حفلها الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، بمصاحبة المايسترو هاني فرحات، بغناء أغنية "سيدي وصالك".

وافتتحت أنغام الحفل بأغنية "عمري معاك"، وسط ترحاب كبير من قبل جمهور الحفل الذي امتلأ المسرح الكبير عن آخره، ليرفع الحفل شعار "كامل العدد"، من ثم قامت بغناء حالة خاصة جدا، وياريتك فاهمني، و"هبدأ مـ الآخر، ونزوة، وبين البنين، وبتوصفني بتكسفني، ومابحبش، واساميك الكثيرة، وغيرها من الأغاني

يذكر أن كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، افتتحوا يوم الجمعة الماضية فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربا ومطربة وعازف و37 حفلا موسيقيا وغنائيا و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.
أنغام تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ سيدي وصالك ..صور
أنغام تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ سيدي وصالك ..صور
أنغام تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ سيدي وصالك ..صور
أنغام تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ سيدي وصالك ..صور
أنغام تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ سيدي وصالك ..صور
أنغام تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ سيدي وصالك ..صور
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