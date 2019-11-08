إصابة أميني شرطة ومجند في حادث انقلاب سيارة بـ قنا

لقي أمينا شرطة ومجند مصرعهم في حادث انقلاب سيارة شرطة بطريق قنا- الأقصر الصحراوى الغربى، بجوار محطة وطنيه بنقادة.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقاده، يفيد بانقلاب سيارة شرطه، بالطريق الصحراوى الغربى، نتج عنه إصابة مصطفى منصور نصر 47 عامًا، أمين شرطة، والطيب عبدالصابر محمد 42 عامًا، أمين شرطة، ومحمود شحات محمود 22 عامًا، مجند.



ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارتي إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.