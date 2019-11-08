ضبط أحجار أثرية من العصر القبطي في سوهاج

تمكنت مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، بالإشتراك مع وحدة مباحث طهطا من ضبط قطع أثرية تعود للعصر القبطى بقرية الجريدات، داخل منزل شخص هارب.



تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طهطا يفيد، ورود محضر محرر بمعرفة ضباط مباحث شرطة السياحة والاثار بسوهاج باستهداف منزل "رأفت. ع. ع" عامل ويقيم بناحية قرية الجريدات "هارب" وعثر بمسكنه على حفر تم ردمه وتم ضبط مجموعة من الأحجار الجيرية تمثل أجزاء من عناصر معمارية عليها رسومات وزخارف متنوعة ومختلفة من بينها بعض الزخارف النباتية.



تم التحفظ على القطع، وأشارت معاينة لجنة الآثار إلى أن الشواهد اثرية ترجع لبقايا مبنى اثرى يرجع للعصر القبطى وتم إتلاف جزء منه وتم تحرير محضرا بالواقعة برقم 3966 إدارى مركز طهطا، وأخطرت النيابة العامة.

