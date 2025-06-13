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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد فلسطينيين في غارة للاحتلال على خيمة نازحين بخان يونس

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الجمعة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمال خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع جثامين تسعة شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال على المدينة فجر اليوم.

وأعلن مستشفى العودة في النصيرات وصول جثمان شهيد و13 مصابا جراء غارتين للاحتلال على وسط القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وسط ضعف في عمليات الاستجابة من طواقم الإسعاف والإنقاذ بسبب انقطاع جميع خدمات الإنترنت والإتصالات الثابتة بعد استهداف الاحتلال البنية التحتية للاتصالات.

ومنذ السابع من أكتوبر2023 تشن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

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