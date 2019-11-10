مصرع 4 أشخاص سقطوا داخل بالوعة صرف صحي فى المنوفية

لقي 4 اشخاص مصرعهم وأصيب شخصان اخران إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحي بقرية بمم بمركز تلا بمحافظة المنوفية.





تلقي مدير امن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث تلا بسقوط عدد من الاهالي داخل بالوعة صرف صحي بقرية بمم.





بانتقال سيارات الاسعاف برئاسة الدكتور امجد عبد الحميد مدير مرفق الاسعاف، تبين مصرع 4 اشخاص واصابة اثنين اخرين وهم "رضا كرم عمار 30 سنة جثة هامدة، هاني الجمل 32 سنة جثة هامدة، محمد عبده خفاجة 40 سنة جثة هامدة، محمد عيد البيومي 40 سنة جثة هامدة"، واصابة كلا من " محمد العبد40 سنة ، ويحي عبد الغني عمار 35 سنة".



