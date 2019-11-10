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رياضة

مارسيال يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:47 م
مارسيال
مارسيال
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إسراء أشرف
أعلن أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة برايتون بعد قليل، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون كالتالي..

- دي خيا - وان بيساكا - ليندلوف - ويليامز - ماجواير - ماكتوميناي - فريد - جيمس - بيريرا - راشفورد - مارسيال.

بينما شهدت دكة البدلاء كل من، روميرو - جونز - روخو - ماتا - لينجارد - جارنر - جرينوود.
مارسيال يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام برايتون في الدوري الإنجليزي
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